Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине пройдет снег
Ночью в Украине ожидаются заморозки.
В среду, 3 апреля, в Украине ожидается холодная, но солнечная погода.
В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода. И только хвост фронта заденет наши восточные области, где пройдут небольшие дожди и даже снег. Снег, потому что там будет холоднее, днем +2...+6 градусов, а ночью до небольшого мороза", - пишет она.
По прогнозу синоптика, ночью небольшие морозы возможны по всей Украине, однако днем потеплеет до +6...+11 градусов, а на западе до +7...+12 градусов.
Погода в Киеве завтра будет солнечной. Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до +8...+10 градусов.
Диденко сообщает, что потепление до +12...+15 градусов придет на выходных.
Напомним, в начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.
Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+7°... +1°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+12°... -3°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... 0°
- Хмельницкий+10°... -4°
- Черкассы+10°... 0°
- Чернигов+10°... -3°
- Черновцы+10°... 0°