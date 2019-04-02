Погода на завтра: синоптик рассказала, где в Украине пройдет снег

14:35, 2 апреля 2019
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Ночью в Украине ожидаются заморозки.

Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет холодно / Фото УНИАН

В среду, 3 апреля, в Украине ожидается холодная, но солнечная погода.

В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода. И только хвост фронта заденет наши восточные области, где пройдут небольшие дожди и даже снег. Снег, потому что там будет холоднее, днем +2...+6 градусов, а ночью до небольшого мороза", - пишет она.

По прогнозу синоптика, ночью небольшие морозы возможны по всей Украине, однако днем потеплеет до +6...+11 градусов, а на западе до +7...+12 градусов.

Погода в Киеве завтра будет солнечной. Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до +8...+10 градусов.

Диденко сообщает, что потепление до +12...+15 градусов придет на выходных.

Напомним, в начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.

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Теги: #снег#погода
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