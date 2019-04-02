Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек

Пожар начался вечером 30 марта.

Лесной пожар в Китае / twitter.com/PDChina

В китайской провинции Сычуань во время тушения масштабного лесного пожара погибли 30 пожарных.

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Очаг возгорания находится в труднодоступной местности на высоте 3800 метров над уровнем моря, передает Stormnews.

Пожар начался вечером 30 марта в отдаленном населенном пункте в горной местности, для его тушения местными властями были мобилизованы 689 человек.

Напомним, из-за лесных пожаров, которые охватили южные районы Чили, сгорели десятки домов.