Жертвами лесных пожаров в Китае стали 30 человек

13:00, 2 апреля 2019
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Пожар начался вечером 30 марта.

Лесной пожар в Китае / twitter.com/PDChina
Лесной пожар в Китае / twitter.com/PDChina

В китайской провинции Сычуань во время тушения масштабного лесного пожара погибли 30 пожарных.

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Очаг возгорания находится в труднодоступной местности на высоте 3800 метров над уровнем моря, передает Stormnews.

Пожар начался вечером 30 марта в отдаленном населенном пункте в горной местности, для его тушения местными властями были мобилизованы 689 человек.

Напомним, из-за лесных пожаров, которые охватили южные районы Чили, сгорели десятки домов.

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Теги: #пожар#Китай
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