Заморозки и потепление до +24 градусов: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель
Потеплеет в Украине перед Пасхой.
В начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.
В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +10°
Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
По его прогнозу, в начале апреля на 3-4 дня придет похолодание.
"Ночные температуры по северным и центральным областям опустятся до 0. По северным областям будет доходить даже до минусовых температур -1...-2. А дневные температуры +8...+9. А начиная с 6 до 12 апреля дневные температуры будут подниматься до +18...+20 градусов", - сообщил синоптик.
Горбань прогнозирует, что 7-9 апреля в Украине пройдут дожди. 14-15 числа ожидается новая волна похолодания: дневные температуры будут порядка +12...+14 в северных областях. В центре Украины будет на 2-3 градуса теплее.
По словам синоптика, на Вербную неделю придет похолодание, ветреная погода, возможны дожди. Перед Пасхой потеплеет до +22...+24, и такая погода будет держаться до конца месяца.
"Осадки просчитываются на вторую половину дня на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.
Напомним, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.
Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+7°... +1°
- Житомир+9°... -2°
- Запорожье+11°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+9°... -2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... 0°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+8°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+9°... -2°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+12°... 0°
- Хмельницкий+10°... -3°
- Черкассы+10°... 0°
- Чернигов+10°... -3°
- Черновцы+10°... 0°