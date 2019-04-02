Заморозки и потепление до +24 градусов: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель

11:55, 2 апреля 2019
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Потеплеет в Украине перед Пасхой.

Погода в апреле будет переменчивой / фото УНИАН
Погода в апреле будет переменчивой / фото УНИАН

В начале апреля в Украину придет похолодание, а во второй половине месяца ожидается тепло до +24°.

В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +10°

Об этом "Обозревателю" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, в начале апреля на 3-4 дня придет похолодание.

"Ночные температуры по северным и центральным областям опустятся до 0. По северным областям будет доходить даже до минусовых температур -1...-2. А дневные температуры +8...+9. А начиная с 6 до 12 апреля дневные температуры будут подниматься до +18...+20 градусов", - сообщил синоптик.

Горбань прогнозирует, что 7-9 апреля в Украине пройдут дожди. 14-15 числа ожидается новая волна похолодания: дневные температуры будут порядка +12...+14 в северных областях. В центре Украины будет на 2-3 градуса теплее.

По словам синоптика, на Вербную неделю придет похолодание, ветреная погода, возможны дожди. Перед Пасхой потеплеет до +22...+24, и такая погода будет держаться до конца месяца.

"Осадки просчитываются на вторую половину дня на Пасху. Концовка апреля - без осадков", - добавил Горбань.

Напомним, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.

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Теги: #погода#потепление
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