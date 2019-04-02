В Иране из-за наводнения эвакуируют тысячи людей

Эвакуироваться должны жители десятков населенных пунктов, расположенных в долинах рек Дез и Кархе.

Иллюстрация / REUTERS

Из-за масштабного наводнения в Иране идет срочная эвакуация жителей западных районов.

Читайте также Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 179 человек

Эвакуироваться должны жители десятков населенных пунктов, расположенных в долинах рек Дез и Кархе, сообщает Euronews.

Ожидается, что ливни, которые идут здесь и по всей стране не первую неделю, усилятся. Жертвами наводнений уже стали 45 человек. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. По воду ушла почти вся провинция Лурестан. Соседней - Хузестану - тоже грозит наводнение.

Напомним, в Перу в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали по меньшей мере 13 тысяч человек.