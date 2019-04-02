В Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность
В горах Черновицкой области снеголавинный сезон закрыт.
Во вторник, 2 апреля, на высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"На высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики сообщили, что в связи со сходом снежного покрова в горах Черновицкой области снеголавинный сезон закрыт.
Напомним, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.
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