В Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность

В горах Черновицкой области снеголавинный сезон закрыт.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 2 апреля, на высокогорье Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"На высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики сообщили, что в связи со сходом снежного покрова в горах Черновицкой области снеголавинный сезон закрыт.

Напомним, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.