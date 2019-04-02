В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +10°

08:30, 2 апреля 2019
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Вечером в столице до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:29.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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