В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +10°
Вечером в столице до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.
Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:29.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+7°... 0°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... 0°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+12°... -1°
- Хмельницкий+10°... -2°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+11°... -3°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:68 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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