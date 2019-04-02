В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)

08:00, 2 апреля 2019
126
0

Местами температура до +11°.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН
В Украине сегодня похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.

Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +11°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +11°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +10°. В центре без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН
Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 апреля - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта) В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве
Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта) Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
Погода на 1 апреля: в Украине без осадков, температура днем до +20° Погода на 1 апреля: в Украине без осадков, температура днем до +20°
Теплая, но дождливая: какой будет погода в апреле 2019 года Теплая, но дождливая: какой будет погода в апреле 2019 года

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
68 %
762 мм
4.2 м/с
31 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять