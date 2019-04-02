В Украине сегодня похолодает, на востоке пройдут дожди (карта)
Местами температура до +11°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.
Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура до +11°.
На западе Украины без осадков. Температура до +11°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +10°. В центре без осадков, температура до +10°.
Согласно народному прогнозу, 2 апреля - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
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Погода в Украине
- Винница+9°... -2°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+10°... -1°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+10°... -1°
- Киев+10°... -1°
- Кировоград+10°... -2°
- Луганск+7°... 0°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... 0°
- Николаев+11°... 0°
- Одесса+13°... -1°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+9°... -2°
- Симферополь+11°... -3°
- Сумы+8°... -2°
- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+7°... 0°
- Херсон+12°... -1°
- Хмельницкий+10°... -2°
- Черкассы+10°... -1°
- Чернигов+11°... -3°
- Черновцы+10°... 0°
Виргиния, США
+ 3 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:68 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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