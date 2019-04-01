В Киеве завтра температура до +10°, без осадков
Завтра в столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.
Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:29.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.
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- Винница+11°... -1°
- Днепр+21°... +2°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+21°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... -1°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+16°... 0°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+21°... +3°
- Одесса+21°... +2°
- Полтава+17°... +2°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+18°... +1°
- Херсон+21°... +3°
- Хмельницкий+11°... -3°
- Черкассы+14°... 0°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
0 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-7 °
Влажность:46 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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