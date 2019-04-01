В Киеве завтра температура до +10°, без осадков

17:00, 1 апреля 2019
24
0

Завтра в столице будет солнечно.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура до +10°.

Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:29.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве завтра температура до +10°, без осадков В Киеве завтра температура до +10°, без осадков
Завтра в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз)
В Китае 26 человек стали жертвами лесного пожара В Китае 26 человек стали жертвами лесного пожара
В Непале в результате шторма погибли 25 человек В Непале в результате шторма погибли 25 человек
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
На Аляске произошло мощное землетрясение На Аляске произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
46 %
758 мм
5.8 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять