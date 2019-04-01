Завтра в Украине похолодает, на востоке пройдут дожди (видеопрогноз)

Местами ночью ожидаются заморозки.

Завтра в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине практически без осадков, на западе и юге температура до +11°.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до 0°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью до -1°, днем до +11°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -2°, днем до +11°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до -3°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 2 апреля - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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