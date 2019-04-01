В Китае 26 человек стали жертвами лесного пожара

15:05, 1 апреля 2019
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Все погибшие были пожарными.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая стали 26 человек, все они были пожарными.

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31 марта 30 пожарных пропали без вести, когда направление ветра внезапно изменилось, что привело к воспламенению лесного массива в горной местности, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

Пожар начался вечером 30 марта в отдаленном населенном пункте в горной местности на высоте над уровнем моря в 3800 метров, для его тушения местными властями были мобилизованы 689 человек.

Напомним, в испанском автономном сообществе Галисия из-за сухой погоды вспыхнули десятки природных пожаров.

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Теги: #пожар#Китай
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