В Китае 26 человек стали жертвами лесного пожара
Все погибшие были пожарными.
Жертвами лесного пожара в провинции Сычуань на юго-западе Китая стали 26 человек, все они были пожарными.
В Австралии пронеслась песчаная буря (фото)
31 марта 30 пожарных пропали без вести, когда направление ветра внезапно изменилось, что привело к воспламенению лесного массива в горной местности, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.
Пожар начался вечером 30 марта в отдаленном населенном пункте в горной местности на высоте над уровнем моря в 3800 метров, для его тушения местными властями были мобилизованы 689 человек.
Напомним, в испанском автономном сообществе Галисия из-за сухой погоды вспыхнули десятки природных пожаров.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... -1°
- Днепр+21°... +2°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+21°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... -1°
- Киев+10°... +1°
- Кировоград+16°... 0°
- Луганск+17°... +4°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+21°... +3°
- Одесса+21°... +2°
- Полтава+17°... +2°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+18°... +1°
- Херсон+21°... +3°
- Хмельницкий+11°... -3°
- Черкассы+14°... 0°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
0 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-7 °
Влажность:46 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей