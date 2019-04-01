Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве

14:06, 1 апреля 2019
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Март 2019 года вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Март-2019 в Киеве был на 4,4° теплее климатической нормы.

В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, средняя температура воздуха в столице составила +5,1°, он вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.

В марте было зафиксировано 4 температурных рекордов. Теплее всего в Киеве было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,0°. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3°.

В течение месяца в столице выпало 32 мм осадков, что составило 82% климатической нормы.

Напомним, в середине текущей недели в Украине похолодает, к выходным вновь вернется тепло.

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Теги: #Киев#погода
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