Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве

Март 2019 года вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.

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Март-2019 в Киеве был на 4,4° теплее климатической нормы.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, средняя температура воздуха в столице составила +5,1°, он вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.

В марте было зафиксировано 4 температурных рекордов. Теплее всего в Киеве было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,0°. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3°.

В течение месяца в столице выпало 32 мм осадков, что составило 82% климатической нормы.

Напомним, в середине текущей недели в Украине похолодает, к выходным вновь вернется тепло.