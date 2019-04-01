Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве
Март 2019 года вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.
Март-2019 в Киеве был на 4,4° теплее климатической нормы.
В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, средняя температура воздуха в столице составила +5,1°, он вошел в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений.
В марте было зафиксировано 4 температурных рекордов. Теплее всего в Киеве было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20,0°. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3°.
В течение месяца в столице выпало 32 мм осадков, что составило 82% климатической нормы.
Напомним, в середине текущей недели в Украине похолодает, к выходным вновь вернется тепло.
Погода в Украине
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