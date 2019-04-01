Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)
Со вторника в Украине похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в середине текущей недели в Украине похолодает, на выходных снова вернется тепло.
В понедельник в Украине будет солнечно. На юге до +22°, в остальных регионах до +10°...+18°.
Во вторник в Украине практически без осадков, ожидается похолодание. На юге днем до +13°.
Прогноз погоды на среду: 3 апреля на востоке пройдет мокрый снег. Самая теплая погода будет на юге и западе - до +12°. В остальных регионах до +5°...+10°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -3°…+3°, днем на западе до +13°.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Днем на юге и западе до +15°, в остальных регионах до +12°.
6 и 7 апреля в Украине будет тепло и без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на северо-востоке - до +2°, на остальной территории +3°…+5°. Днем температура по стране +12°...+18°. В воскресенье на севере ночью температура до +4°, днем в Украине от +13° до +19°.
Народный прогноз погоды в Украине
1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.
В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)
2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.
5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.
В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.
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Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+19°... +3°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+11°... 0°
- Запорожье+19°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... -1°
- Киев+11°... 0°
- Кировоград+15°... 0°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+21°... +3°
- Одесса+22°... +2°
- Полтава+15°... +1°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+11°... -2°
- Харьков+18°... +1°
- Херсон+20°... +3°
- Хмельницкий+11°... -3°
- Черкассы+12°... 0°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+11°... +2°