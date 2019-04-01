Погода на неделю: украинцев ожидают температурные "качели" (карта)

Со вторника в Украине похолодает.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в середине текущей недели в Украине похолодает, на выходных снова вернется тепло.

В понедельник в Украине будет солнечно. На юге до +22°, в остальных регионах до +10°...+18°.

Прогноз на 1 апреля / УНИАН

Во вторник в Украине практически без осадков, ожидается похолодание. На юге днем до +13°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Прогноз погоды на среду: 3 апреля на востоке пройдет мокрый снег. Самая теплая погода будет на юге и западе - до +12°. В остальных регионах до +5°...+10°.

Прогноз на 3 апреля / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура -3°…+3°, днем на западе до +13°.

Прогноз на 4 апреля / УНИАН

В пятницу будет облачно с прояснениями. Днем на юге и западе до +15°, в остальных регионах до +12°.

Прогноз на 5 апреля / УНИАН

6 и 7 апреля в Украине будет тепло и без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на северо-востоке - до +2°, на остальной территории +3°…+5°. Днем температура по стране +12°...+18°. В воскресенье на севере ночью температура до +4°, днем в Украине от +13° до +19°.

Прогноз на 6 апреля / УНИАН

Прогноз на 7 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

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2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

4 апреля - священномученика Василия. На Василия солнце в кругах - к урожаю.

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. На Захария ночь теплая - весна дружная.

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

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