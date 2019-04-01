В Непале в результате шторма погибли 25 человек
Около 400 человек пострадали.
По меньшей мере 25 человек стали жертвами шторма и молний на юге Непала, еще около 400 пострадали.
Во Флориде после сильного града образовались сугробы (фото)
Шторм начался вечером 31 марта и продолжался около часа. В результате удара стихии повреждено большое количество домов и автомобилей, передет Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
В результате шторма и грозы погибли не менее 25 человек, 400 получили травмы.
Напомним, на северо-западе Австралии бушевал мощный тропический циклон "Вероника".
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