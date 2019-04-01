В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность

Лавинная опасность ожидается в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 1 апреля, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается лавинная опасность.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с оттепелью 1 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, в Украине без осадков, на юге до +20°.