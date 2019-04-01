В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°
Вечером в столице до +6°.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 апреля в Киеве без осадков, температура до +10°.
В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер северный и северо-западный, до 2,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 18:24.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+10°... -1°
- Днепр+18°... +2°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+10°... 0°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+11°... -1°
- Киев+10°... 0°
- Кировоград+15°... 0°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+19°... +3°
- Одесса+21°... +2°
- Полтава+14°... +1°
- Ровно+9°... -3°
- Симферополь+14°... +3°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+10°... -2°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+20°... +3°
- Хмельницкий+11°... -2°
- Черкассы+12°... 0°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
0 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-6 °
Влажность:42 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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