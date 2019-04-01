В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +10°

Вечером в столице до +6°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 апреля в Киеве без осадков, температура до +10°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +6°. Ветер северный и северо-западный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:41, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +13°.

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