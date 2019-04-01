В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)

08:00, 1 апреля 2019
40
0

Прохладнее всего будет на западе Украины.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +20°.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

На востоке без осадков, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +20°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +10°.

В северных областях без осадков. Температура до +10°. В центре облачно с прояснениями, температура до +16°.

Согласно народному прогнозу, 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

Прогноз на 1 апреля / УНИАН
Прогноз на 1 апреля / УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Погода на 1 апреля: в Украине без осадков, температура днем до +20° Погода на 1 апреля: в Украине без осадков, температура днем до +20°
Теплая, но дождливая: какой будет погода в апреле 2019 года Теплая, но дождливая: какой будет погода в апреле 2019 года
На Аляске произошло мощное землетрясение На Аляске произошло мощное землетрясение
На Бали активизировался вулкан Агунг (видео) На Бали активизировался вулкан Агунг (видео)
Число жертв наводнений в Иране возросло до 44 человек Число жертв наводнений в Иране возросло до 44 человек
В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9° В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +13° (карта) В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +13° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
0 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
42 %
758 мм
5.8 м/с
2 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять