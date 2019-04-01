В Украине сегодня без осадков, местами ожидается до +20° (карта)

Прохладнее всего будет на западе Украины.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 1 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +20°.

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На востоке без осадков, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +20°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +10°.

В северных областях без осадков. Температура до +10°. В центре облачно с прояснениями, температура до +16°.

Согласно народному прогнозу, 1 апреля - Хризанфа и Дарьи мучеников. Если Хризанф погожий - будет и год хороший.

Прогноз на 1 апреля / УНИАН

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