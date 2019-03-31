Погода на 1 апреля: в Украине без осадков, температура днем до +20°
Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°, в Карпатах в течение суток около 0°.
В понедельник, 1 апреля, в Украине днем ожидается 9-14° тепла, на юге и востоке 15-20°.
Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook.
Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°, в Карпатах в течение суток около 0°.
Как ранее сообщал Погода.УНИАН, ранее синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы ждут Украину в течение всего апреля.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +6°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+15°... +2°
- Житомир+18°... +5°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+19°... +6°
- Кировоград+17°... +3°
- Луганск+16°... +1°
- Луцк+17°... +2°
- Львов+17°... +3°
- Николаев+19°... +3°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+17°... +2°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+18°... +4°
- Тернополь+18°... +4°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+18°... +4°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+17°... +4°
- Чернигов+19°... +5°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
+ 19 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+19 °
Влажность:40 %
Давление:747 мм
Ветер: 8.9 м/с
Вероятность осадков:49 %
Восход:06:56
Закат19:32
Видимость:16 км
Фаза луны:
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