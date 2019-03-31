Погода на 1 апреля: в Украине без осадков, температура днем до +20°

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°, в Карпатах в течение суток около 0°.

1 апреля в Украине будет тепло и без осадков / Фото УНИАН

В понедельник, 1 апреля, в Украине днем ожидается 9-14° тепла, на юге и востоке 15-20°.

Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook.

Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°, в Карпатах в течение суток около 0°.

Погода в Украине на 1 апреля / Скриншот

Как ранее сообщал Погода.УНИАН, ранее синоптики рассказали, какие погодные сюрпризы ждут Украину в течение всего апреля.