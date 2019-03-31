В Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается лавинная опасность

Из-за оттепели ожидается III уровень снеголавинной опасности.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в связи с оттепелью 31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 31 марта - 1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительная (III уровень) снеголавинная опасность.