В Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается лавинная опасность

11:11, 31 марта 2019
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Из-за оттепели ожидается III уровень снеголавинной опасности.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в связи с оттепелью 31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 31 марта - 1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительная (III уровень) снеголавинная опасность.

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Теги: #Карпаты#лавины
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