В Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается лавинная опасность
Из-за оттепели ожидается III уровень снеголавинной опасности.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о лавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, в связи с оттепелью 31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 31 марта - 1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительная (III уровень) снеголавинная опасность.
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