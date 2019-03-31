Теплая, но дождливая: какой будет погода в апреле 2019 года
Первая неделя месяца будет облачной с прояснениями. Прогнозируются осадки.
Какая погода ждет нас в апреле 2019 года? Долгосрочные прогнозы указывают, что погода будет теплой, но дождливой.
Об этом сообщает "Метеопрог".
Первая неделя месяца будет облачной с прояснениями. Прогнозируются осадки в виде дождя. Но непродолжительные. В течение дня на термометрах мы увидим до +14 градусов по Цельсию. Ночью столбики ртути будут опускаться до +3…+4ºС.
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Вторая неделя апреля начнется дождями. Погода также будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.
Третья неделя побалует нас «летними» деньками. Мы сможем наслаждаться теплом до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни.
Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.
Погода в Украине
- Винница+16°... +5°
- Днепр+15°... +3°
- Донецк+15°... +2°
- Житомир+17°... +3°
- Запорожье+15°... +1°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+16°... +3°
- Луганск+15°... +2°
- Луцк+17°... +2°
- Львов+16°... +3°
- Николаев+16°... +4°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+17°... +1°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+17°... +3°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+16°... +3°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+15°... +4°
- Чернигов+17°... +4°
- Черновцы+18°... +7°