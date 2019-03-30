Грецию всколыхнуло мощное землетрясение
Толчки были ощутимы даже в Афинах, которые расположены за 129 километров от эпицентра землетрясения.
Вблизи греческого города Галаксиди в субботу, 30 марта, произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера.
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Об этом сообщает Reuters.
"По данным Афинского геодинамического института, землетрясение произошло утром около 10:46 по местному времени",- говорится в сообщении.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 8 километрах на юго-запад от города Галаксиди.
"Толчки были ощутимы в Афинах, которые расположены за 129 километров от эпицентра землетрясения. Спасатели о пострадавших не сообщали", - подчеркивает издание.
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