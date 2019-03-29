На Аляске произошло мощное землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В пятницу, 29 марта, в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 4,8.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км на юго-восток от города Адак. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,1 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в четверг, 28 марта, в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.
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