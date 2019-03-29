В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность сохранится до 1 апреля.
В течение 29 марта-1 апреля в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В связи с оттепелью 29-31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 30 марта-1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на выходных в Украине в Украине потеплеет, в большинстве регионов будет солнечно.
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