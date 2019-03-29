В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня

15:15, 29 марта 2019
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Лавинная опасность сохранится до 1 апреля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 29 марта-1 апреля в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с оттепелью 29-31 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 30 марта-1 апреля на высокогорье Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине в Украине потеплеет, в большинстве регионов будет солнечно.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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