Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов

14:04, 29 марта 2019
62
0

Местами потеплеет до +18 градусов.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

В воскресенье, 31 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы 30 марта составит +9...+14 градусов, 31 марта +12...+18 градусов. Ночью будет прохладно, 0+4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза.

В Киеве 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта - до +17 градусов.

Напомним, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#потепление
Читайте также
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта) Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
На Бали активизировался вулкан Агунг (видео) На Бали активизировался вулкан Агунг (видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9° В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +13° (карта) В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +13° (карта)
Метеорологи объяснили, действительно ли лето сократилось до двух месяцев Метеорологи объяснили, действительно ли лето сократилось до двух месяцев
Во Флориде после сильного града образовались сугробы (фото) Во Флориде после сильного града образовались сугробы (фото)
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
60 %
756 мм
2.5 м/с
6 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять