Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов

Местами потеплеет до +18 градусов.

На выходных в Украине будет тепло / фото УНИАН

В воскресенье, 31 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы 30 марта составит +9...+14 градусов, 31 марта +12...+18 градусов. Ночью будет прохладно, 0+4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза.

В Киеве 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта - до +17 градусов.

Напомним, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.