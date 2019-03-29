Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в день выборов
Местами потеплеет до +18 градусов.
В воскресенье, 31 марта, в Украине ожидается теплая и солнечная погода.
Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы 30 марта составит +9...+14 градусов, 31 марта +12...+18 градусов. Ночью будет прохладно, 0+4 градуса, на востоке местами 0-2 градуса мороза.
В Киеве 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта - до +17 градусов.
Напомним, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +4°
- Днепр+8°... +2°
- Донецк+8°... 0°
- Житомир+10°... +5°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+9°... +1°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+12°... +4°
- Николаев+10°... 0°
- Одесса+10°... 0°
- Полтава+8°... +3°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+7°... -2°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+8°... +2°
- Херсон+10°... 0°
- Хмельницкий+10°... +5°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+10°... +4°
- Черновцы+11°... +6°
Виргиния, США
+ 12 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:60 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.5 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:06:59
Закат19:30
Видимость:16 км
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