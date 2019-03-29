Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

Местами температура до +18°.

На выходных в Украине потеплеет / УНИАН

На выходных в Украине в Украине потеплеет, в большинстве регионов будет солнечно.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +3°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +5°...+15°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье пасмурно, +2°…+16°.

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +16°, переменная облачность.

Погода в Виннице: в субботу солнечно, температура воздуха +1°...+12°. В воскресенье до +15°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье +4°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +11°. В воскресенье +5°...+14°, пасмурно.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

Прогноз на 31 марта / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +4°...+15°.

В Симферополе завтра без осадков, 0°...+11°. В воскресенье +3°...+13°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье температура до +15°, без осадков.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье +2°...+14°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем +13°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -2°, днем +14°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +4°, днем до +18°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье температура до +17°, пасмурно.

В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +3° …+17°.

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