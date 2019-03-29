Погода на выходные: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Местами температура до +18°.
На выходных в Украине в Украине потеплеет, в большинстве регионов будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +3°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +5°...+15°.
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Во Львове в субботу без осадков, ночью +2°, днем +13°. В воскресенье пасмурно, +2°…+16°.
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +16°, переменная облачность.
Погода в Виннице: в субботу солнечно, температура воздуха +1°...+12°. В воскресенье до +15°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье +4°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +11°. В воскресенье +5°...+14°, пасмурно.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +4°...+15°.
В Симферополе завтра без осадков, 0°...+11°. В воскресенье +3°...+13°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +1°, днем +13°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье температура до +15°, без осадков.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье +2°...+14°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем +13°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -2°, днем +14°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +4°, днем до +18°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье температура до +17°, пасмурно.
В Сваляве завтра без осадков, +15°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +3° …+17°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +4°
- Днепр+8°... +1°
- Донецк+8°... +1°
- Житомир+10°... +6°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+10°... +5°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+8°... +2°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+11°... 0°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+7°... -2°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+6°... +2°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+10°... +5°
- Черкассы+8°... +2°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+11°... +6°