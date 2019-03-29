На Бали активизировался вулкан Агунг (видео)
Пепел выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.
Вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил пепел, который выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.
Местный аэропорт пока работает в обычном режиме, передает Stormnews.
Жителям запрещено находиться в радиусе 4 км от кратера вулкана.
Gunung Agung di Bali erupsi pada 28/3/2019 pukul 18.25 WITA. Terdengar bunyi gemuruh. Hujan abu dan pasir di Banjar Cegi Desa Ban, Temakung Ban.— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 28 марта 2019 г.
Status Siaga (level 3). Masyarakat dilarang beraktivitas di dalam radius 4 km dari puncak kawah. Bali tetap aman. Bandara Bali normal. pic.twitter.com/Zbbjt5Gqqn
Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике в ночь на 19 марта забросал окрестности пеплом после сильного взрыва.
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