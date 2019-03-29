На Бали активизировался вулкан Агунг (видео)

10:44, 29 марта 2019
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Пепел выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил пепел, который выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.

Местный аэропорт пока работает в обычном режиме, передает Stormnews.

Жителям запрещено находиться в радиусе 4 км от кратера вулкана.

Напомним, вулкан Попокатепетль в Мексике в ночь на 19 марта забросал окрестности пеплом после сильного взрыва.

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Теги: #Индонезия#вулкан#Бали
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