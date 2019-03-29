Число жертв наводнений в Иране возросло до 44 человек

Еще 265 человек получили травмы.

Наводнение в Иране / REUTERS

В результате наводнений в Иране погибли 44 человека, еще 265 получили травмы.

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Больше других от наводнений пострадал исторический город Шираз на юге страны. Там погиб 21 человек, передает Xinhua со ссылкой на спасательную службу Ирана.

Проливные дожди начались 21 марта - в первый день традиционного новогоднего праздника Навруз, и стали причиной наводнения в стране. Праздничные мероприятия были прекращены или отменены.

Напомним, в Перу в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали по меньшей мере 13 тысяч человек.