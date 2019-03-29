Число жертв наводнений в Иране возросло до 44 человек

09:36, 29 марта 2019
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Еще 265 человек получили травмы.

Наводнение в Иране / REUTERS
Наводнение в Иране / REUTERS

В результате наводнений в Иране погибли 44 человека, еще 265 получили травмы.

Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 179 человек

Больше других от наводнений пострадал исторический город Шираз на юге страны. Там погиб 21 человек, передает Xinhua со ссылкой на спасательную службу Ирана.

Проливные дожди начались 21 марта - в первый день традиционного новогоднего праздника Навруз, и стали причиной наводнения в стране. Праздничные мероприятия были прекращены или отменены.

Напомним, в Перу в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали по меньшей мере 13 тысяч человек.

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Теги: #наводнение#Иран
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