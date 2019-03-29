В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.
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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 18:23.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... +3°
- Днепр+9°... +2°
- Донецк+7°... +1°
- Житомир+10°... +4°
- Запорожье+8°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+9°... +4°
- Кировоград+8°... 0°
- Луганск+7°... +1°
- Луцк+12°... +4°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+9°... 0°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+7°... +3°
- Ровно+11°... +3°
- Симферополь+7°... -3°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+11°... +3°
- Харьков+7°... +2°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+9°... +5°
- Черкассы+8°... +2°
- Чернигов+10°... +2°
- Черновцы+11°... +5°
Виргиния, США
+ 10 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+8 °
Влажность:63 %
Давление:743 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:06:59
Закат19:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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