В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +9°

08:30, 29 марта 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Погода в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 18:23.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.

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Теги: #Киев#погода
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