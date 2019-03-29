В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +13° (карта)

08:00, 29 марта 2019
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По всей стране сегодня потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.

До +18 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +10°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +10°. В центре без осадков, температура до +10°.

Прогноз на 29 марта / УНИАН
Прогноз на 29 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

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Теги: #погода#потепление
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