Метеорологи объяснили, действительно ли лето сократилось до двух месяцев

17:58, 28 марта 2019
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В городе Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.

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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Таким образом, опровергнуты слова заведующего отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктора физико-математических наук, профессора Вазиры Мартазиновой по уменьшению продолжительности лета в последние десятилетия.

"На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в городе Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев, а не двух, как утверждает Вазира Файзуловна", – говорится в сообщении.

cgo-sreznevskyi.kiev.ua
cgo-sreznevskyi.kiev.ua

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Теги: #погода#лето
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