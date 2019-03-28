Метеорологи объяснили, действительно ли лето сократилось до двух месяцев
В городе Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю.
Средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.
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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Таким образом, опровергнуты слова заведующего отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, доктора физико-математических наук, профессора Вазиры Мартазиновой по уменьшению продолжительности лета в последние десятилетия.
"На самом деле, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в городе Киеве средняя продолжительность метеорологического лета в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев, а не двух, как утверждает Вазира Файзуловна", – говорится в сообщении.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и майские праздники в Украине.
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