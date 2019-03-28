В Киеве завтра температура до +9°, без осадков
Завтра в столице потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Киеве без осадков, температура до +9°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер западный и северо-западный, до 5,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:44, а зайдет в 18:23.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+8°... -3°
- Хмельницкий+5°... -1°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+ 5 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:56 %
Давление:765 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:01
Закат19:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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