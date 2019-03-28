Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +13° (видеопрогноз)
Ночью местами ожидаются заморозки.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -3°, днем до +10°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +13°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +2°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +10°.
Согласно народному прогнозу, 29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+6°... -1°
- Херсон+8°... -3°
- Хмельницкий+5°... -1°
- Черкассы+6°... -2°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+9°... +1°