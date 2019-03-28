Завтра в Украине потеплеет, местами температура до +13° (видеопрогноз)

16:30, 28 марта 2019
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Ночью местами ожидаются заморозки.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 марта в Украине без осадков, на западе температура до +13°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +1°, днем до +7°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -3°, днем до +10°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +13°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +2°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +10°.

Согласно народному прогнозу, 29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

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Теги: #погода
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