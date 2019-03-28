На севере Испании бушуют лесные пожары (видео)
За три дня огнем уничтожено 1400 га лесов.
В испанском автономном сообществе Галисия из-за сухой погоды вспыхнули десятки природных пожаров.
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За три дня огнем уничтожено 1400 га лесов, передает Stormnews со ссылкой на CRTVG.
В некоторых муниципалитетах он добрался практически до дверей жилых домов, но пожарным и местным жителям удалось не допустить их возгорания.
Жертвой пожара стал один человек: он был обнаружен в сгоревшей машине. Сейчас устанавливаются причины его гибели, но есть подозрения, что взрыв в автомобиле и пожар в лесу произошли одновременно.
#ESPAÑA | #GALICIA | Permanece estabilizado el incendio de Dodro-Rianxo y se mantiene la estimación de 850 ha afectadas. Por otro lado, fueron extinguidos los fuegos de Chandrexa de Queixa y Calvos de Randín, que afectaron 70 y 7 hectáreas respectivamente. pic.twitter.com/YvLL4WJmvz— EL CÍRCULO (@CirculoGloBal_I) 28 марта 2019 г.
Напомним, на французском острове Корсика бушевали лесные пожары. В течение 23-24 февраля огнем были уничтожены более 1500 гектаров леса.
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