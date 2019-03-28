Во Флориде после сильного града образовались сугробы (фото)

14:25, 28 марта 2019
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В городе была организована расчистка дорог тракторами.

Град во Флориде / www.facebook.com/matthew.rexroat
Град во Флориде / www.facebook.com/matthew.rexroat

В среду, 27 марта, в городе Трентон (штат Флорида, США) после сильного града на улицах образовались сугробы.

В городе была организована расчистка дорог тракторами, но власти призывают население к осторожности во время поездок на машинах, сообщает Stormnews.

Напомним, жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.

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Теги: #погода#США#Град
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