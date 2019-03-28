Во Флориде после сильного града образовались сугробы (фото)
В городе была организована расчистка дорог тракторами.
В среду, 27 марта, в городе Трентон (штат Флорида, США) после сильного града на улицах образовались сугробы.
В городе была организована расчистка дорог тракторами, но власти призывают население к осторожности во время поездок на машинах, сообщает Stormnews.
Напомним, жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.
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