Во Флориде после сильного града образовались сугробы (фото)

В городе была организована расчистка дорог тракторами.

Град во Флориде / www.facebook.com/matthew.rexroat

В среду, 27 марта, в городе Трентон (штат Флорида, США) после сильного града на улицах образовались сугробы.

В городе была организована расчистка дорог тракторами, но власти призывают население к осторожности во время поездок на машинах, сообщает Stormnews.

Напомним, жертвами сильной грозы, шторма и града в провинции Цзянси на востоке Китая стали три человек.