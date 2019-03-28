Синоптик предупредила украинцев о морозах и опасной гололедице

Ночью в Украине ожидаются заморозки.

Завтра в Украине ожидается гололедица / Фото УНИАН

В ночь на 29 марта в Украине ожидается холодная погода - местами температура опустится до -4 градусов.

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Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. Местами - опасная гололедица!", - пишет она.

По прогнозу синоптика, днем 29 марта в Украине начнется потепление, на западе ожидается +9...+13 градусов, на остальной территории +5...+9 градусов, в Одесской области до +9...+11 градусов.

Осадков в Украине завтра не предвидится.

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем +7...+9 градусов.

На выходных в Украине ожидается потепление.

Напомним, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.