Синоптик предупредила украинцев о морозах и опасной гололедице
Ночью в Украине ожидаются заморозки.
В ночь на 29 марта в Украине ожидается холодная погода - местами температура опустится до -4 градусов.
До +18 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0-4 градусов мороза. Местами - опасная гололедица!", - пишет она.
По прогнозу синоптика, днем 29 марта в Украине начнется потепление, на западе ожидается +9...+13 градусов, на остальной территории +5...+9 градусов, в Одесской области до +9...+11 градусов.
Осадков в Украине завтра не предвидится.
В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем +7...+9 градусов.
На выходных в Украине ожидается потепление.
Напомним, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+6°... -2°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+6°... -1°
- Запорожье+5°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+8°... -3°
- Луцк+8°... 0°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+6°... -1°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+4°... -2°
- Тернополь+7°... -1°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+8°... -3°
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