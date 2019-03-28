В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0
Жертв и раненых нет.
В четверг, 28 марта, в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.
В Перу из-за наводнений пострадали 13 тысяч человек
После землетрясения были зафиксированы два афтершока магнитудой 3,8 и 4,2. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе не поступало, передает Синьхуа со ссылкой на сейсмологическое управление провинции.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 4 км от поселка Хуатугоу городского округа Манъя и в 981 км от Синина, административного центра провинции. В поселке ощущались подземные толчки, в некоторых строениях образовались трещины, жертв и раненых нет.
Напомним, в Турции 20 марта произошло землетрясение силой более 5 баллов.
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