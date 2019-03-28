До +18 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

На выходных в Украине будет тепло.

На выходных в Украине потеплеет / фото УНИАН

С пятницы, 29 марта, в Украине ожидается потепление.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее словам, завтра осадки в Украине маловероятны. В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, ожидается максимально +10...+18 градусов.

На следующей неделе из-за влияния атмосферных фронтов в Украине ожидается дождь, от небольшого до умеренного.

1 апреля в западных областях Украины похолодает на 2-5 градусов, а 2 апреля температура снизится в большинстве регионов, ожидается +5...+11 градусов.

Однако 3 апреля столбики термометров снова начнут подниматься - максимальная температура воздуха 3-4 апреля составит +9...+15 градусов.

Погода в Киеве 29 марта будет холодной, ночью 0-2 градуса тепла, днем +6...+8 градусов. 30-31 марта в столице будет сухо, солнечно и +12...+15 градусов.

С понедельника, 1 апреля, в столице влажная дождливая погода будет чередоваться с прояснениями. 2 апреля в Киеве похолодает до +8 градусов, а 3-4 апреля температура воздуха вновь повысится до +10...+14 градусов.

Напомним, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.