До +18 градусов: синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
На выходных в Украине будет тепло.
С пятницы, 29 марта, в Украине ожидается потепление.
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
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По ее словам, завтра осадки в Украине маловероятны. В субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, ожидается максимально +10...+18 градусов.
На следующей неделе из-за влияния атмосферных фронтов в Украине ожидается дождь, от небольшого до умеренного.
1 апреля в западных областях Украины похолодает на 2-5 градусов, а 2 апреля температура снизится в большинстве регионов, ожидается +5...+11 градусов.
Однако 3 апреля столбики термометров снова начнут подниматься - максимальная температура воздуха 3-4 апреля составит +9...+15 градусов.
Погода в Киеве 29 марта будет холодной, ночью 0-2 градуса тепла, днем +6...+8 градусов. 30-31 марта в столице будет сухо, солнечно и +12...+15 градусов.
С понедельника, 1 апреля, в столице влажная дождливая погода будет чередоваться с прояснениями. 2 апреля в Киеве похолодает до +8 градусов, а 3-4 апреля температура воздуха вновь повысится до +10...+14 градусов.
Напомним, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Погода в Украине
- Винница+4°... -1°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+7°... -3°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+6°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+7°... -2°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+5°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+5°... -2°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+6°... -2°
- Херсон+8°... -3°
- Хмельницкий+5°... -1°
- Черкассы+6°... -3°
- Чернигов+7°... -2°
- Черновцы+8°... +1°