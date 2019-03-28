В Перу из-за наводнений пострадали 13 тысяч человек

09:32, 28 марта 2019
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Около 50 человек погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Перу в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали по меньшей мере 13 тысяч человек.

В результате наводнения в Иране погибли 19 человек

Погибли около 50 человек, сообщает Euronews

Среди наиболее пострадавших районов - Икитос, Уануко и Оксапампа. В сельской местности Икитос школьники были вынуждены добираться домой по затопленным улицам, которые превратились в реки, в хозяйственных тазах.

В начале марта было объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения в более чем 650 районах страны. Ожидается, что плохая погода продержится до следующей недели.

Напомним, 179 человек погибли в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве, еще 329 человек числятся пропавшими без вести.

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Теги: #наводнение#Перу
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