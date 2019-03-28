В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +6°

08:30, 28 марта 2019
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Вечером в столице до +2°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 марта, в Киеве без осадков, температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:46, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Теги: #Киев#погода
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