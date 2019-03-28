В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +6°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 марта, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Климатологи прогнозируют короткое лето в Украине (видео)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:46, а зайдет в 18:21.
Как сообщал УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+7°... -2°
- Донецк+7°... -4°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+8°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+8°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+6°... -3°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+8°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+ 3 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:58 %
Давление:765 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:01
Закат19:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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