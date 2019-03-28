В Украине сегодня будет холодно, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Прохладнее всего будет на севере и в центре Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Климатологи прогнозируют короткое лето в Украине (видео)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +8°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +8°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +9°.
В северных областях без осадков, температура до +7°. В центре облачно с проянениями, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, 28 марта отмечается день лесного Ухаживания. В этот день принятно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+7°... -2°
- Донецк+7°... -4°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+8°... -3°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+6°... -1°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+8°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+9°... -1°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+8°... -4°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+6°... -3°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+7°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+8°... -3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+7°... -2°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+9°... +1°
Виргиния, США
+ 3 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:58 %
Давление:765 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:01
Закат19:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей