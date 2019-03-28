В Украине сегодня будет холодно, на западе пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:00, 28 марта 2019
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Прохладнее всего будет на севере и в центре Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +8°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +8°. 

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +9°.

В северных областях без осадков, температура до +7°. В центре облачно с проянениями, температура до +7°.

Прогноз на 28 марта / УНИАН
Прогноз на 28 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 марта отмечается день лесного Ухаживания. В этот день принятно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.

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Теги: #погода#дождь
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