Синоптик дал прогноз погоды на Пасху и майские праздники в Украине

19:27, 27 марта 2019
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По-настоящему летняя жара ждет украинцев уже после майских праздников, говорит народный синоптик.

На Пасху синоптик прогнозирует теплую погоду / фото УНІАН
На Пасху синоптик прогнозирует теплую погоду / фото УНІАН

Первое весеннее повышение температуры в Украине ожидается уже в апреле, а настоящая жара придет в мае.

Об этом заявил народный синоптик Леонид Горбань, отметив, что циклон, который накрыл Украину в ночь на 27 марта и принес снег с минусовой температурой, частично продержится еще 28 марта, передает "Обозреватель".

Последние же дни марта порадуют украинцев отсутствием осадков и температурой +9…+14 градусов.

Ждать недолго: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

"Первая неделя апреля также будет немного прохладной, ночью ожидается 3…5 градусов тепла, а днем до +12. И только после 8 апреля идет резкое повышение температуры до +17… +19 днем, а на юге и до +21 градуса. Такая температура будет держаться до середины апреля, и только перед вербным воскресеньем, 14 апреля, и до Пасхи, 28 апреля, вновь придет похолодание и сильные ветра", – говорит народный синоптик.

С 27 апреля по 1 мая украинцев ожидают пять дней выходных подряд в связи с празднованием Пасхи и Дня труда, на эти дни синоптик прогнозирует теплую погоду с вероятностью краткосрочных осадков в день празднования религиозного праздника.

"На вторую половину дня, 28 апреля, ожидаются осадки, но краткосрочные и не по всей территории Украины. Также осадки прогнозируются на 2 мая, а в остальном погода будет хорошей - около 20 градусов тепла", – прогнозирует Горбань.

А вот по-настоящему летняя жара ждет украинцев уже после майских праздников, говорит народный синоптик.

"После 3 числа май уходит на жару, весь месяц будет жарким и без осадков, температура будет достигать до +30 градусов, особенно в середине месяца", – сообщил Горабнь.

Ранее климатологи обнародовали прогноз погоды в Украине на лето. Отпуск в этом году советуют брать в июне и июле, ведь осень придет в нашу страну уже в августе.

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Теги: #погода#синоптик#апрель#Пасха#1 мая
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