В Киеве завтра без осадков, днем температура до +6°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 марта, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Холодный воздух будет доминировать: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:46, а зайдет в 18:21.
Как сообщал УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+4°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+7°... -4°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-2 °
Влажность:53 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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