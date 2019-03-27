Завтра в Украине похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)

16:30, 27 марта 2019
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Местами ночью до -5°.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +8°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +8°. 

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +9°.

В северных областях без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре облачно с проянениями, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 28 марта отмечается день лесного Ухаживания. В этот день принятно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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