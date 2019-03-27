Завтра в Украине похолодает, на западе пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Местами ночью до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Киев внезапно засыпало снегом (фото, видео)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +8°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -5°, днем до +8°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +9°.
В северных областях без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°. В центре облачно с проянениями, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 28 марта отмечается день лесного Ухаживания. В этот день принятно ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца - весна у крыльца. Чайка прилетела - скоро лед пойдет.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+4°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -2°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+7°... -4°
- Черновцы+7°... 0°