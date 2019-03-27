Климатологи прогнозируют короткое лето в Украине (видео)

15:32, 27 марта 2019
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Осень придет в Украину уже в августе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

26 и 27 марта во многих регионах Украины испортилась погода: похолодало и выпал снег.

Народный синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая весна

Хотя о непогоде синоптики предупреждали накануне, большинство дорог столицы рано утром были необработаны, говорится в сюжете ТСН.

Климатологи уже обнародовали прогноз погоды в Украине на лето. Отпуск в этом году советуют брать в июне и июле, ведь осень придет в Украину уже в августе.

Напомним, с начала апреля в Украине ожидается потепление, а в мае придет настоящая жара.

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Теги: #погода#лето
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