Климатологи прогнозируют короткое лето в Украине (видео)

Осень придет в Украину уже в августе.

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26 и 27 марта во многих регионах Украины испортилась погода: похолодало и выпал снег.

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Хотя о непогоде синоптики предупреждали накануне, большинство дорог столицы рано утром были необработаны, говорится в сюжете ТСН.

Климатологи уже обнародовали прогноз погоды в Украине на лето. Отпуск в этом году советуют брать в июне и июле, ведь осень придет в Украину уже в августе.

Напомним, с начала апреля в Украине ожидается потепление, а в мае придет настоящая жара.