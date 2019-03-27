В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение произошло возле префектуры Миядзаки.
В среду, 27 марта, у японской префектуры Миядзаки произошло землетрясение магнитудой 5,4.
В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Землетрясение ударило по прибрежному району, эпицентр стихии располагался в точке с координатами 32,2 градуса северной широты и 132,2 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км.
Напомним, в Турции 20 марта произошло землетрясение силой более 5 баллов.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... -3°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+4°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -3°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+7°... -1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+7°... -4°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
+ 3 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:0 °
Влажность:51 %
Давление:766 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей