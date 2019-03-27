В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение произошло возле префектуры Миядзаки.

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В среду, 27 марта, у японской префектуры Миядзаки произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Землетрясение ударило по прибрежному району, эпицентр стихии располагался в точке с координатами 32,2 градуса северной широты и 132,2 градуса восточной долготы, гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Напомним, в Турции 20 марта произошло землетрясение силой более 5 баллов.