В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

13:00, 27 марта 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В среду, 27 марта, в Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"27 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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