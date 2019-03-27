Холодный воздух будет доминировать: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Ночью в Украине ожидаются морозы.
В четверг, 28 марта, в Украине ожидается прохладная погода, ночью до 5 градусов мороза.
Киев внезапно засыпало снегом (фото, видео)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра холодный воздух будет доминировать.
Ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально лишь +4...+9 градусов, на западе +6...+11 градусов", - пишет она.
По словам синоптика, завтра мокрый снег пройдет на юге Украины, на западе ожидаются дожди.
Погода в Киеве 28 марта будет сухой и холодной. Ночью 0-3 градуса мороза, днем потеплеет до +5...+8 градусов.
Потепление в Украине ожидается с 29 марта.
Напомним, 27 марта во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+10°... 0°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -3°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+6°... -1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+6°... -4°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
- 4 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:50 %
Давление:765 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей