Холодный воздух будет доминировать: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

11:58, 27 марта 2019
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Ночью в Украине ожидаются морозы.

Завтра местами ожидается мокрый снег / фото УНИАН
Завтра местами ожидается мокрый снег / фото УНИАН

В четверг, 28 марта, в Украине ожидается прохладная погода, ночью до 5 градусов мороза.

Киев внезапно засыпало снегом (фото, видео)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра холодный воздух будет доминировать.

Ближайшей ночью ожидается 0-5 градусов мороза, а днем максимально лишь +4...+9 градусов, на западе +6...+11 градусов", - пишет она.

По словам синоптика, завтра мокрый снег пройдет на юге Украины, на западе ожидаются дожди.

Погода в Киеве 28 марта будет сухой и холодной. Ночью 0-3 градуса мороза, днем потеплеет до +5...+8 градусов.

Потепление в Украине ожидается с 29 марта.

Напомним, 27 марта во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #снег#погода
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