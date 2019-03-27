Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 179 человек

Более 300 человек пропали без вести.

Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS

179 человек погибли в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве, еще 329 человек числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на министр местного самоуправления Дж. Мойо.

Циклон в основном затронул восточные и южные районы Зимбабве. Сильнее других пострадали провинции Маникаленд, Масвмнго и Восточные Маршалловы острова. Сильные ливни и наводнения привели к оползням, разливу рек, разрушениям дорог и мостов, а также большому имущественному и материальному ущербу.

Напомним, у берегов Бразилии сформировался тропический циклон "Иба" - первый с 2010 года.