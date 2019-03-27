Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 179 человек

10:48, 27 марта 2019
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Более 300 человек пропали без вести.

Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS
Последствия циклона в Зимбабве / REUTERS

179 человек погибли в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве, еще 329 человек числятся пропавшими без вести.

Число жертв циклона "Идай" в Мозамбике превысило 440 человек

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на министр местного самоуправления Дж. Мойо.

Циклон в основном затронул восточные и южные районы Зимбабве. Сильнее других пострадали провинции Маникаленд, Масвмнго и Восточные Маршалловы острова. Сильные ливни и наводнения привели к оползням, разливу рек, разрушениям дорог и мостов, а также большому имущественному и материальному ущербу.

Напомним, у берегов Бразилии сформировался тропический циклон "Иба" - первый с 2010 года. 

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Теги: #циклон#Зимбабве
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