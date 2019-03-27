Число жертв циклона "Идай" в Зимбабве увеличилось до 179 человек
Более 300 человек пропали без вести.
179 человек погибли в результате тропического циклона "Идай" в Зимбабве, еще 329 человек числятся пропавшими без вести.
Число жертв циклона "Идай" в Мозамбике превысило 440 человек
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на министр местного самоуправления Дж. Мойо.
Циклон в основном затронул восточные и южные районы Зимбабве. Сильнее других пострадали провинции Маникаленд, Масвмнго и Восточные Маршалловы острова. Сильные ливни и наводнения привели к оползням, разливу рек, разрушениям дорог и мостов, а также большому имущественному и материальному ущербу.
Напомним, у берегов Бразилии сформировался тропический циклон "Иба" - первый с 2010 года.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... -3°
- Днепр+7°... -1°
- Донецк+10°... 0°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+8°... -1°
- Одесса+9°... -2°
- Полтава+6°... -1°
- Ровно+6°... -3°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+6°... -1°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -1°
- Херсон+9°... 0°
- Хмельницкий+6°... -3°
- Черкассы+6°... -1°
- Чернигов+6°... -4°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
- 3 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-6 °
Влажность:50 %
Давление:764 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей