Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В среду, 27 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +5°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"27 марта в западных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.
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