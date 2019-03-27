Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS

В среду, 27 марта, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +5°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"27 марта в западных, большинстве центральных и южных областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, во всех регионах похолодает.