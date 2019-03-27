Киев внезапно засыпало снегом (фото, видео)

08:33, 27 марта 2019
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Ночью в столице значительно похолодало.

В Киеве выпал снег / www.instagram.com/shepchenya/
В Киеве выпал снег / www.instagram.com/shepchenya/

В ночь 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +5°

Фотографиями и видео весеннего снегопада активно делятся жители столицы в соцсетях.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в среду, 27 марта, в Украине ожидается последний холодный день перед потеплением. В частности, в Киеве пройдет снег, температура до +4...+5 градусов.

Напомним, 26 марта весенний снег наблюдали жители Житомира. Осадки были сильными, прохожие были вынуждены открывать зонтики. Снегопад закончился через два часа, снежинки быстро растаяли на дорогах и тротуарах.

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Теги: #снег#Киев#погода
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