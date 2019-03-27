Киев внезапно засыпало снегом (фото, видео)
Ночью в столице значительно похолодало.
В ночь 27 марта в Киеве выпал снег, а температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +5°
Фотографиями и видео весеннего снегопада активно делятся жители столицы в соцсетях.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в среду, 27 марта, в Украине ожидается последний холодный день перед потеплением. В частности, в Киеве пройдет снег, температура до +4...+5 градусов.
Напомним, 26 марта весенний снег наблюдали жители Житомира. Осадки были сильными, прохожие были вынуждены открывать зонтики. Снегопад закончился через два часа, снежинки быстро растаяли на дорогах и тротуарах.
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