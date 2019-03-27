В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +5°

08:30, 27 марта 2019
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Сегодня в столице похолодает.

В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет мокрый снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +5°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 5,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 18:19.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 марта, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются заморозки.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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